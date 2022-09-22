00:50 (мск), источник: Известия
Ненужные риски: ЦБ вводит новые лимиты на потребкредиты
Нововведение поможет снизить долю рискованных и необеспеченных займов.
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Банк России в первом квартале 2023-го планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Регулятор вводит новый инструмент — макропруденциальные лимиты. Для чего они нужны, как повлияют на выдачу потребительских кредитов и будут ли способствовать снижению долговой нагрузки, выясняли «Известия».
Количественные ограничения
Центробанк в первом квартале 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО), говорится в докладе регулятора, посвященном макропруденциальной политике. Этот инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ) — регулятор обещал рынку еще в конце 2021 года.
Банкам придется соблюдать следующие ограничения: доля потребкредитов с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% не должна превышать четверть от всех необеспеченных кредитов. А долю необеспеченных потребительских кредитов со сроком свыше 5 лет планируется ограничить на уровне 10%.
Для микрофинасовых организаций (МФО) доля займов с ПДН более 80% в общем объеме выдач (по потребительским займам и займам с лимитом кредитования) не должна превышать 35% по каждому виду займов.
Допустимые потери
Аналитики указывают на то, что на общем состоянии российского потребительского рынка мера отразится не очень хорошо.
— Ограничения на выдачу потребительских кредитов ожидаемо приведут к снижению потребительского спроса, так как граждане не смогут покупать товары и услуги за кредитные средства и у них не будет возможности их приобрести вообще. Соответственно, сократится спрос на товары и услуги, что может негативно отразиться на отечественном производителе, сфере продаж, — указывает независимый финансовый консультант Анна Краснопольская.
Вместе с тем введение макропруденциальных лимитов потребует от банков перестраивания подходов к проверке и андеррайтингу заемщиков, то есть возложит на финансовый сектор дополнительные издержки и временные затраты, добавляет эксперт в области договорного права и судебных разбирательств Дарья Петрова.
Однако введение новых правил не спровоцирует глобальных изменений на рынке, так как основная цель макропруденциальных лимитов — ограничения именно рискованного кредитования с высокой долговой нагрузкой.
— На рост иных видов кредитования — кредитов (займов) под залог ипотеки или автотранспортных средств — физическим лицам на предпринимательские цели (ИП и самозанятые) введение МПЛ не повлияет, так как к этим кредитам (займам) МПЛ не применяется. В структуре портфеля кредитов (займов) снизится доля именно рискованных кредитов (займов), — отмечает Раиса Тарина, главный редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».
Нагрузка снизится
Таким образом, введение МПЛ несущественно снизит доступность кредитов и займов. Однако напрямую они коснутся граждан с высокой долговой нагрузкой и недостаточным уровнем финансовой грамотности.
Как отмечает ЦБ в своем докладе, на фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов: рост числа реструктуризаций сопровождается увеличением доли проблемной задолженности — к середине 2022 года ее доля (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля.
По наблюдениям регулятора, несмотря на ухудшение кредитного качества, уже в мае-июне на фоне смягчения денежно-кредитной политики банки начали снижать процентные ставки по кредитам и смягчать требования к заемщикам.
— Учитывая инфляцию, многие россияне берут необеспеченные потребительские кредиты во всё больших и больших количествах, сталкиваясь затем со сложностями при их погашении. Ограничение на выдачу кредитов призвано обезопасить как сами банки от риска невозврата кредитных средств, так и граждан от непомерного роста долговой нагрузки, судебную систему от увеличения количества дел о банкротстве физических лиц, — отмечает Анна Краснопольская.
— Меры направлены на ограничение выдач тем слоям населения, которые уже находятся в преддефолтном состоянии. То есть уже располагают неподъемной долговой нагрузкой с тратами более 80% от дохода или необходимостью заключения длительного соглашения, провоцирующего неравноценную переплату. Поэтому подобные меры можно оценивать в качестве ограничений долговой нагрузки населения. Особенно наиболее незащищенного, — указывает Юрий Исаев, аналитик сервиса Brobank.ru.
Таким образом, подчеркивают аналитики, в краткосрочной перспективе сокращение одобряемых кредитов может привести к снижению покупательной способности россиян. Но впоследствии объем капитала, который люди будут готовы потратить, увеличится. А сами несосотоявшиеся заемщики выйдут из категории высокорискованных, что сбалансирует структуру кредитования. По оценкам регулятора, рынок перейдет в фазу устойчивого роста уже во второй половине 2022 года.
Оксана Белкина