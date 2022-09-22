16:43 (мск), источник: ТАСС
Финляндия заморозила активы Ротенбергов и Воложа
Под арест попали финские активы «Яндекса», Ротенберги же потеряли возможность контроля над компанией Lаngvik Capital.
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СТОКГОЛЬМ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Финляндии заморозили активы, связанные с российскими бизнесменами Борисом и Аркадием Ротенбергами, а также экс-генеральным директором группы компаний «Яндекс» Аркадием Воложем. Об этом в четверг сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
Как указывает издание, власти республики приняли соответствующие решения в августе и начале сентября, поскольку «Ротенберги и Волож значатся в санкционных списках Евросоюза». Газета уточняет, что финские санкции против бизнесменов предполагают наложение ограничений на имущество и ценные бумаги, находящиеся «во владении либо под контролем [указанных] лиц». В частности, данные активы нельзя будет «передать в залог либо продать без разрешения приставов».
Издание отмечает, что под арест попали финские активы «Яндекса», сменившего весной название своего регионального подразделения на Global DC Oy. Ротенберги же потеряли возможность контроля над компанией Lаngvik Capital, которая владеет ледовым дворцом «Хартуолл арена» в Хельсинки и спа-центрами в столичном пригороде Киркконумми.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, включая ограничения против российских физических и юридических лиц.