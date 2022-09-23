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01:33 (мск), источник: Известия

Глава минфина США предрекла Европе «суровую зиму» из-за России

Отказ Европы от российских энергоносителей грозит континенту суровой зимой. Но запланированное Западом ограничение цен на российскую нефть уже работает, заявила в четверг, 22 сентября, министр финансов США Джанет Йеллен.

Источник: Reuters

«В декабре Европа прекратит основную часть своих закупок в 3 млн баррелей в день, оказывая тем дополнительное давление на Россию и вынуждая искать новых покупателей для своей нефти», — приводит слова Йеллен на конференции, организованной журналом Atlantic, агентство Reuters.

По ее словам, Россия теперь должна предлагать Китаю и Индии «огромные скидки», чтобы сбывать куда-нибудь свою нефть. Так, по ее мнению, уже проявляется эффект от санкций.

Правда, Европе предстоит суровая зима из-за нехватки энергоносителей из-за отказа от поставок российского топлива.

Йеллен отметила, что это может иметь некоторые побочные эффекты для Соединенных Штатов, но переоценивать потенциальное влияние этого на экономический рост США всё же не стоит, сказала глава минфина.

В этот же день в России представитель «Совета производителей энергии» в ходе конференции «Новая Россия — Новая энергетика» заявил, что Европа вынуждена снижать потребление энергии на фоне роста цен на энергоносители.

При этом Россия, напротив, нарастила потребление на 2% за тот же период.

Ранее, 20 сентября, обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу писала, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок российского газа и последующего за этим энергетического кризиса. Согласно данным обозревателя, цены на энергоресурсы сейчас в 10 раз превышают средние показатели за прошлые 10 лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза.

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