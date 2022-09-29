07:56 (мск), источник: Известия
Резать по жилому: скидки на квартиры в России достигли 30−40%
Как дальше будет развиваться ситуация на рынке недвижимости.
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Средние скидки при продаже вторичного жилья в России превысили 6% — такого высокого дисконта не отмечалось как минимум последние три года. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Некоторые люди заинтересованы в срочной продаже квартир и готовы уменьшить цену, в особых случаях — на 30−40% от начальной стоимости. На первичном рынке есть скидки в 30%. В таких предложениях заинтересованы в том числе инвесторы, сказали эксперты.
Резкий дисконт
Средний дисконт при продаже вторичного жилья в России превысил 6% — таких значительных скидок не отмечалось как минимум в последние три года, рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
— Часть собственников заинтересованы в срочной продаже квартир и готовы делать дисконт, который в особых случаях доходит до 30−40% от начальной цены предложения. Рынок сейчас разделился на тех, кто хочет продать максимально дорого, и тех, кто заинтересован в срочной реализации и потому готов делать существенные скидки, — рассказал он.
В течение последней недели в Москве были зафиксированы средние скидки на вторичку в 5−7%, сказал «Известиям» гендиректор и партнер компании Welcome 24 Михаил Клименков. По его словам, в некоторых случаях размер дисконта доходит до 20%. По информации директора по маркетингу Time development Ирины Морозовой, есть скидки и в 60%.
— Мы видим две причины импульсивных решений со стороны клиентов в быстрой продаже: решение о релокации и срочность в получении денег для жизни в другой стране, а также страх существенного падения цен на рынке в случае ухудшения геополитической ситуации, — рассказал Михаил Клименков.
По словам управляющего партнера Savills, члена правления AREA Дмитрия Халина, уже несколько последних месяцев на рынке диктовали свои условия покупатели, продавцы были уже вынуждены делать скидки. В конце сентября тренд усилился: количество желающих продать недвижимость в последнюю неделю возросло, число готовых купить сократилось. Условно, на каждого покупателя приходится 15−20 продавцов, рассказал он.
— Это увеличивает скидки, в том числе в сегменте высокобюджетного жилья. За последнюю неделю от 20% клиентов, которые продают сейчас квартиры, получили предложение от покупателя снизить цену от 7 до 25% в зависимости от изначально заявленной ими, — рассказал Дмитрий Халин.
Также раньше у продавцов в случае отсутствия покупателей долгое время всегда была альтернатива выгодно сдать квартиру в аренду, а сегодня и в этом сегменте есть сложности, добавил он. Особенно это касается больших квартир, уточнил эксперт. Руководитель проекта LifeDeluxe Сергей Бобашев отметил, что скидки в 20% делали и раньше, когда человеку, например, нужно было срочно развестись и поделить имущество с супругом или супругой. Сейчас же ситуация стресса на рынке: кто-то пытается продать жилье быстро и за любые деньги, добавил он.
— Мы не исключаем на этом фоне роста интереса к квартирам с дисконтом со стороны частных инвесторов, которые решат вложить свои сбережения в недвижимость. Фактически на рынке сейчас есть варианты квартир, конечная цена продажи которых находится на уровне рыночных цен двух-трехлетней давности. Естественно, они начинают пользоваться интересом у инвесторов, — сказал Александр Иванов.
Первичное туда же
На первичном рынке ситуация аналогичная, сказал Дмитрий Халин. Количество сделок тоже радикально сократилось, притом что застройщики продолжают выводить на рынок новые проекты, а покупателей можно заинтересовать только очень привлекательными ценами на раннем этапе строительства, рассказал он.
По мнению генерального директора «НДВ супермаркет недвижимости» Наталии Кузнецовой, говорить о корректировке цен на квартиры в новостройках пока преждевременно. Более-менее понятную картину по стоимости можно будет увидеть только к середине — концу октября, считает она. Сейчас средневзвешенная стоимость квадратного метра в границах старой Москвы составляет 396 тыс. рублей и она выросла на 14,5% за год, добавила эксперт.
— Последние события моментально отразились на спросе. Планы многих потенциальных покупателей изменились. Часть взяли паузу на одну-две недели, часть сразу сняли бронирования. Ясность по дальнейшим действиям может внести информация об окончании частичной мобилизации, — рассказала Наталия Кузнецова.
По данным Ирины Морозовой, величина дисконта на квартиры в строящихся домах достигает 30%. Учитывая, что 90% сделок проходило с использованием ипотечных займов, а на данный момент в нашей стране по закону пока никто не освобождается от выплат по жилищному кредиту даже в случае потери кормильца, дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от государственных гарантий. В частности, при условии мобилизации нужны ипотечные каникулы без всяких штрафов для заемщиков, страховка на случай потери кормильца, пояснила она. Госдума уже рассматривает законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных.
Сейчас доля потенциальных покупателей составляет не более 25% от тех, кто мог и планировал купить недвижимость еще неделю назад, считает Ирина Морозова.
По мнению исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, скорее всего, на рынке будет спад в течение октября, а затем ситуация будет возвращаться к тенденциям до начала частичной мобилизации. То есть будет происходить постепенный рост продаж при стабильных ценах, добавил он.
Мария Перевощикова