Хуснуллин: на стройки могут привлечь осужденных по экономическим статьям

По его словам, раньше заключенные неохотно переходили на исправительные работы, поскольку из-за этого лишались возможности условно-досрочного освобождения. Сейчас по инициативе правительства в Минюст внесли соответствующую законодательную поправку.
«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — сказал вице-премьер.
Кроме того, добавил он, рассматривается вариант и с привлечением в сферу строительства трудовых кадров из Северной Кореи — это могут быть 20−50 тысяч рабочих. Как отметил Хуснуллин, производительность труда северокорейских строителей более чем в два раза выше, чем российских, хотя их работа стоит примерно столько же.