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11:30 (мск), источник: РБК

ЦБ разработал новую схему определения официального курса рубля

Новая схема понадобилась в связи с риском того, что биржевые торги валютами «недружественных» стран могут прекратиться из-за санкций. WSJ сообщала, что США могут ввести ограничения против НКЦ, но пока их не последовало.

ЦБ: $ 55.2987   -2.11 € 52.7379   -2.67 ММВБ: $ 57.2650   -1.19 € 55.1700   -1.53
Источник: Reuters

Центробанк в целях «более точного отражения ситуации на рынках» разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, сообщается на сайте регулятора.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении.

ЦБ разработал альтернативную процедуру формирования курсов в связи с риском того, что биржевые торги валютами «недружественных» стран могут прекратиться из-за санкций.

Речь идет о возможных ограничительных мерах против Национального клирингового центра (НКЦ; входит в группу Мосбиржи), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

Если они будут введены, то лишат Мосбиржу возможности торговать долларом.

На угрозу санкций против НКЦ еще в июне указывал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Чтобы минимизировать риски, участникам рынка нужно уменьшать валютные позиции, отметил он. В конце того же месяца НКЦ разослал участникам рынка регламент, по которому он будет действовать в случае санкций, а в конце августа перестал принимать евро и доллары в качестве обеспечения по сделкам.

30 сентября, после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, США ввели новые санкции. За пару дней до этого The Wall Street Jounal сообщила, что под новые ограничения могут подпасть НКЦ и Национальный расчетный депозитарий (НРД; также входит в группу Мосбиржи). Однако в итоговом документе санкций против них не оказалось.

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