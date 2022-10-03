ЦБ разработал новую схему определения официального курса рубля

Центробанк в целях «более точного отражения ситуации на рынках» разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, сообщается на сайте регулятора.
«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении.
Речь идет о возможных ограничительных мерах против Национального клирингового центра (НКЦ; входит в группу Мосбиржи), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.
На угрозу санкций против НКЦ еще в июне указывал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Чтобы минимизировать риски, участникам рынка нужно уменьшать валютные позиции, отметил он. В конце того же месяца НКЦ разослал участникам рынка регламент, по которому он будет действовать в случае санкций, а в конце августа перестал принимать евро и доллары в качестве обеспечения по сделкам.
30 сентября, после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, США ввели новые санкции. За пару дней до этого The Wall Street Jounal сообщила, что под новые ограничения могут подпасть НКЦ и Национальный расчетный депозитарий (НРД; также входит в группу Мосбиржи). Однако в итоговом документе санкций против них не оказалось.