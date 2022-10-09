На Крымскому мосту запустили движение автомобилей по двум полосам

«Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части», — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
По его словам, на автодорожной части моста налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлены ограждения. В Минтрансе уточнили, что ограждения восстановили на протяжении 240 м четырех пролетов с левой и правой частей моста. «Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, также к работам привлечены водолазы», — добавили в ведомстве.
В данный момент движение по мосту разрешено только для легковых автомобилей, для грузовиков и автобусов предусмотрены паромные переправы, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. В администрации Керчи ранее заявили, что в очереди на паром скопились 250 фур.