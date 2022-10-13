14:25 (мск), источник: Известия
The Economist заявил об улучшении экономики России
Экономика России ослаблена, но находится на пути к укреплению. Об этом 11 октября написал журнал The Economist.
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Издание указало на то, что россияне в социальных сетях размещают предназначенные для европейской аудитории видеоролики, в которых газовые плиты целыми сутками работают на полную мощность.
«Подобные насмешки могут показаться ребячеством, но они дают повод осознать истину на более глубоком уровне: в экономической войне между Россией и Западом наступил критический момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», — отметили журналисты The Economist.
В статье сообщается, что, несмотря на санкции, в экономике России «рецессия, вероятно, подошла к концу».
The Economist ссылается на данные Банка Goldman Sachs, рассчитывающего «индикатор текущей активности», который показывает, «что активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах».
«Индикатор потребительских расходов, рассчитываемый Сбербанком, просел после указа о мобилизации, но с тех пор снова немного вырос. Также восстановился объем производства в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, что говорит о том, что производителям удалось заместить поставки из стран Запада», — отмечают журналисты.
Указывается также, что сегодня ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении почти гарантированно превышает средний уровень прошлого года.
«В своих последних прогнозных отчетах, опубликованных 11 октября, МВФ (Международный валютный фонд. — Ред.) улучшил прогноз по экономике России на этот год. В апреле предполагалось, что ВВП России снизится на 8,5%. Теперь ожидается снижение на 3,4%», — добавили в The Economist.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден. По словам главы государства, стабилизированы валютный и финансовый рынки России, снижается инфляция, а уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%.