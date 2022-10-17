Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России

«Мы предприняли все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими участниками», — цитирует Рейтер пресс-секретаря, назвавшего процедуру «безопасным выходом» с местного рынка.
Компания отказалась уточнить, получила ли она компенсацию за активы, стоимость которых оценивается более чем в четыре миллиарда долларов, и собирается ли опротестовывать потери через международный арбитраж.
Уже бывший оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz Limited («дочка» Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники «Сахалина-1» — «Роснефть» (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
В результате неделю назад президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора «Сахалина-1», которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором «Сахалина-1» будет структура «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.