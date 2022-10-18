Bloomberg узнал, что ЕС откажется от ограничения цены на российский газ

Евросоюз решил воздержаться от введения потолка цен на российский газ на фоне политических разногласий среди стран-участниц и опасений из-за обеспечения поставок топлива, со ссылкой на проект документа ЕС сообщил Bloomberg.
На фоне этих сообщений биржевая цена на газ в Европе упала на 9,5%, достигнув €115,8 за 1 МВт·ч, или $1196 за тыс. куб. м с учетом текущего курса, следует из данных биржи ICE.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
Как сообщала Financial Times, Еврокомиссия предложит механизм по сдерживанию цен на газ сроком на три месяца. Благодаря этой инициативе ЕС может получить возможность устанавливать «максимально динамичное ценообразование» на газ на крупнейшей в Европе бирже (виртуальный хаб Title Transfer Facility, TTF). Как следует из проекта ЕК, механизм будет использоваться только в качестве «крайней меры», если цены достигнут «недопустимого» уровня.
«Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — отметил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Против введения потолка также выступали ряд стран ЕС, в частности Венгрия и Норвегия. В последней предупредили, что лимит цен на газ может, напротив, усилить энергетический кризис, привести к слишком высокому спросу на рынке и необходимости новых ограничений.
Виктория Полякова
При участии Тимофея Дзядко