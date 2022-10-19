США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

«Министерство энергетики опубликует завтра утром (в среду. — Прим. ред.) извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках», — заявили в администрации.
Там уточнили, что президент США Джо Байден призвал минэнерго страны готовиться к дополнительным продажам топлива из стратрезерва, «если в этом возникнет необходимость из-за действий России или иных событий, дестабилизирующих глобальные рынки».
Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов топлива.
Белый дом также подтвердил планы министерства энергетики начать закупки нефти для стратегического резерва по достижении индикативным сортом WTI цены в 67−72 доллара за баррель. По его оценкам, это произойдет в 2024 или 2025 годах.