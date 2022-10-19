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03:01 (мск), источник: © РИА Новости

США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Сегодня министерство энергетики США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщил Белый дом.

Источник: AP 2022

«Министерство энергетики опубликует завтра утром (в среду. — Прим. ред.) извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках», — заявили в администрации.

Там уточнили, что президент США Джо Байден призвал минэнерго страны готовиться к дополнительным продажам топлива из стратрезерва, «если в этом возникнет необходимость из-за действий России или иных событий, дестабилизирующих глобальные рынки».

Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов топлива.

Директивы последовали за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.

Белый дом также подтвердил планы министерства энергетики начать закупки нефти для стратегического резерва по достижении индикативным сортом WTI цены в 67−72 доллара за баррель. По его оценкам, это произойдет в 2024 или 2025 годах.

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