16:12 (мск), источник: m24.ru
В Orion Pharma опровергли информацию об уходе из РФ
В компании заявили, что работают в обычном режиме и не намерены уходить.
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Финская фармкомпания Orion Pharma не планирует в ближайшее время уходить с российского рынка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ее гендиректора Тимо Лаппалайнена.
«На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности», — заявил топ-менеджер.
Несмотря на сложную ситуацию в РФ и ряд ограничений, компания не планирует уходить, поскольку видит своей задачей поддержку российских потребителей посредством выпуска и продажи лекарств, применяемых для лечения тяжелых заболеваний. Orion Pharma продолжает работать в обычном режиме.
О том, что Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса, ранее писали «Ведомости». По данным издания, сейчас якобы идут увольнения сотрудников местного подразделения.
Между тем в Минпромторге РФ заявили, что не получали от финской компании никаких уведомлений о планируемом уходе, в связи с чем ей был направлен официальный запрос.