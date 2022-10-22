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09:53 (мск), источник: РБК

В ООН заявили о направлении 47% пшеницы с Украины в развивающиеся страны

Из 8,3 млн тонн продовольствия с Украины 24% направлено в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, 25% — в страны со средним уровнем, а 50% — с высоким.

Источник: Reuters

Из 8,3 млн тонн экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ).

На сегодняшний день общий объем экспорта зерна и другого продовольствия с Украины составил 8 284 220 тонн. Из них 24% направлено в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, 25% — в страны со средним уровнем, а 50% — с высоким уровнем.

«47% экспортируемой пшеницы приходится на развивающиеся страны», — заверили в ООН.

Еще 1% продовольствия отправили в страны с «различным уровнем дохода». Тем не менее в представительстве указали на то, что передаваемые в центр маршруты поставок могут быть не окончательными.

В июле Украина и Россия подписали соглашение в июле с Турцией и ООН. Участники сделки открыли коридор для вывоза зерна из трех портов — Одессы, Южного и Черноморска. ООН обязалась способствовать снятию с России санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения.

Тем не менее президент России Владимир Путин 27 сентября назвал ситуацию с вывозом зерна надувательством, так как большая часть зерна, по его словам, поступает на Запад, а не в беднейшие страны по программам ООН, как договаривались.

«По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», — подчеркнул президент.

По его словам, из 46 кораблей, отправленных с 26 сентября, 14 своим пунктом назначения указали Турцию, из оставшихся 32 кораблей 25 отправились в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли?» — спросил российский лидер. Он сравнил действия западных стран с колонизаторами и заявил об обмане развивающихся стран.

Срок действия сделки заканчивается в ноябре. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже обсуждал вопрос о продлении сделки с Путиным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил надежду на продление сделки. Путин ответил, что в развивающиеся страны поступает лишь небольшая часть продовольствия по программам ООН.

В Минобороны России заявили, что продление зерновой сделки возможно только при выполнении ранее заключенных договоренностей в полном объеме.

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