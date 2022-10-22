В ООН заявили о направлении 47% пшеницы с Украины в развивающиеся страны

Из 8,3 млн тонн экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ).
«47% экспортируемой пшеницы приходится на развивающиеся страны», — заверили в ООН.
Еще 1% продовольствия отправили в страны с «различным уровнем дохода». Тем не менее в представительстве указали на то, что передаваемые в центр маршруты поставок могут быть не окончательными.
В июле Украина и Россия подписали соглашение в июле с Турцией и ООН. Участники сделки открыли коридор для вывоза зерна из трех портов — Одессы, Южного и Черноморска. ООН обязалась способствовать снятию с России санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения.
Тем не менее президент России Владимир Путин 27 сентября назвал ситуацию с вывозом зерна надувательством, так как большая часть зерна, по его словам, поступает на Запад, а не в беднейшие страны по программам ООН, как договаривались.
«По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», — подчеркнул президент.
По его словам, из 46 кораблей, отправленных с 26 сентября, 14 своим пунктом назначения указали Турцию, из оставшихся 32 кораблей 25 отправились в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли?» — спросил российский лидер. Он сравнил действия западных стран с колонизаторами и заявил об обмане развивающихся стран.
Срок действия сделки заканчивается в ноябре. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже обсуждал вопрос о продлении сделки с Путиным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил надежду на продление сделки. Путин ответил, что в развивающиеся страны поступает лишь небольшая часть продовольствия по программам ООН.
В Минобороны России заявили, что продление зерновой сделки возможно только при выполнении ранее заключенных договоренностей в полном объеме.