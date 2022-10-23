12:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Турция превращается в крупный газовый хаб, на него очень надеются за рубежом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
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«Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет», — указал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, благодаря такой политике Турция становится газовым хабом, с которым связывают надежды другие страны.
22 октября стало известно, что цена газового хаба для Европы, о создании которого договорились Россия и Турция, пока неизвестна. Уточнялось, что примерная стоимость будет известна лишь после прояснения всех деталей данного проекта.
Российский президент Владимир Путин и Эрдоган договорились о строительстве газового хаба 19 октября. С его помощью утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» можно будет переместить в регион Черного моря.