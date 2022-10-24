Силуанов оценил влияние предельных цен на нефть на рубль

Планируемый западными странами механизм ограничения цен на российские нефть и нефтепродукты несет определенные риски для доходной части бюджета, в то же время эффекты могут быть и обратными за счет возможного скачка мировых цен и демпфирующей функции более слабого рубля. Об этом в интервью РБК рассказал министр финансов Антон Силуанов.
В сентябре страны G7 согласовали введение потолка цен на российскую нефть, декларируемая цель этого — сократить доходы государства от экспорта нефти, которые потенциально могут быть направлены на ведение военных действий на Украине. Суть механизма — не в директивном навязывании цен преимущественно азиатским потребителям российского топлива (сами страны G7 или уже перестали закупать нефть и нефтепродукты в России, или перестанут в ближайшее время). Эти потребители, как надеются инициаторы механизма, будут вынуждены покупать российскую нефть по более низким ценам, поскольку в противном случае они не смогут пользоваться важными услугами западных провайдеров, такими как страхование танкеров, кредитование закупок, собственно транспортировка нефти, портовые услуги и т. д.
Однако до сих пор страны G7 не договорились о значении ценового потолка (США теперь выступают за то, чтобы он был установлен на уровне $60 или выше), индустрия (нефтетрейдеры, страховщики) недовольны нехваткой конкретики, скептики опасаются скачка мировых цен на нефть из-за возможного решения России резко сократить объемы поставок на рынок. Агентство Reuters на этой неделе написало, что потребители будут готовы покупать не более 10−20% российской нефти в соответствии с предельными ценами.
«Раньше всегда, когда платежный баланс ослаблялся, цены шли вниз, рубль девальвировался, реагируя на это. могу с вами согласиться, что если платежный баланс будет ослабевать, это будет отражаться на валютных курсах», — сказал министр.
От курса доллара к рублю зависят нефтегазовые доходы бюджета: экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты устанавливаются в долларах, НДПИ на нефть прямо пропорционален обменному курсу, поэтому при повышении курса доллара к рублю нефтегазовые доходы при прочих равных растут.
Иван Ткачёв, Анна Пустякова