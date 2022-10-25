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08:54 (мск), источник: © РИА Новости

Большинство стран Евросоюза в июле нарастили импорт товаров из России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Шесть стран Европейского союза в июле увеличили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, в то же время импорт российских товаров нарастили сразу 16 государств ЕС, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств.

Источник: © РИА Новости

Некоторые из них увеличили ввоз товаров из России в несколько раз: это Словения (в 6 раз), Кипр (в 3,4 раза), Чехия (в 3,1 раза), Греция (в 3 раза) и Италия (в 2,2 раза). В числе нарастивших импорт также Австрия (на 12%), Бельгия (89%), Болгария (95%), Венгрия (77%), Германия (10%), Испания (68%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Румыния (9%), Словакия (21%) и Хорватия (2%).

В то же время в месячном выражении нарастили экспорт в Россию восемь стран ЕС н. Сильнее всего показатель вырос у Румынии (78%), Литвы (28%) и Нидерландов (21%). Также выросли поставки бельгийских, болгарских, испанских, словенских и хорватских товаров.

Согласно анализу агентства, в июле в лидерах по экспорту оказалась Хорватия, которая поставила в Россию товаров примерно на 18,4 миллиона евро, и Словения (98 миллионов евро), что больше прошлогодних показателей на 59% и 56% соответственно. Также нарастили экспорт товаров в годовом выражении Эстония (16%), Болгария (10%), Австрия (5%) и Латвия (1%).

Остальные страны блока уменьшили экспорт товаров в Россию: сильнее всего поставки упали со стороны Кипра (-99%), Люксембурга (-82%), Франции (-76%), Швеции (-75%) и Чехии (-70%).

Ввоз российской продукции в июле в месячном выражении увеличился в девять стран, в том числе в восемь раз на Кипр и в 1,7 раза — в Грецию. Кроме того, нарастили по сравнению с июнем закупки Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Финляндия, Чехия и Швеция.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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