Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился

По данным на октябрь 2021 года, внешнеторговый оборот с КНДР через таможни Дальнего Востока упал в 300 раз и составил 20 тонн при объеме 5,8 тысячи тонн за аналогичный период 2020 года. За тот период экспортные поставки отсутствовали. Из КНДР ввозились товары групп «Органические химические соединения» — 99,2% от общего объема, «Машины и механизмы, их части» — 0,8%.
«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет», — сказал Ладыгин журналистам.
В рамках ВЭФ-2022 на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко посол КНДР в России Син Хон Чхоль отметил, что в сентябре откроется граница между государствами и возобновится грузооборот. Ладыгин во вторник сообщил журналистам, что Северная Корея сдвигает сроки открытия железнодорожного сообщения с РФ в пункте пропуска Хасан — Туманган, возможно, до конца месяца его откроют.