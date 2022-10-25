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07:53 (мск), источник: © РИА Новости

Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью прекратился, возможно, он возобновится с открытием железнодорожного сообщения, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Источник: © РИА Новости

По данным на октябрь 2021 года, внешнеторговый оборот с КНДР через таможни Дальнего Востока упал в 300 раз и составил 20 тонн при объеме 5,8 тысячи тонн за аналогичный период 2020 года. За тот период экспортные поставки отсутствовали. Из КНДР ввозились товары групп «Органические химические соединения» — 99,2% от общего объема, «Машины и механизмы, их части» — 0,8%.

«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет», — сказал Ладыгин журналистам.

В рамках ВЭФ-2022 на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко посол КНДР в России Син Хон Чхоль отметил, что в сентябре откроется граница между государствами и возобновится грузооборот. Ладыгин во вторник сообщил журналистам, что Северная Корея сдвигает сроки открытия железнодорожного сообщения с РФ в пункте пропуска Хасан — Туманган, возможно, до конца месяца его откроют.

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