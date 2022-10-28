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Спецоперация на Украине
23:02 (мск), источник: Известия

В Минэнерго США объявили о строительстве первой АЭС в Польше

Американская электротехническая компания Westinghouse Electric займется строительством первой в истории Польши атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил глава министерства энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм в пятницу, 28 октября.

Источник: Reuters

«Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши [Матеуш] Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере стоимостью в 40 миллиардов долларов», ― рассказала Грэнхолм на министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вашингтоне.

Ранее, 17 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил разработать правовую основу для продления работы всех действующих в стране АЭС. Решение было принято на фоне энергетического кризиса в Европе.

Отмечается, что этому предшествовали уступки со стороны партии зеленых в Бундестаге. Прежде фракция лоббировала полный отказ Германии от ядерной энергетики еще с 2002 года. Тогдашний канцлер Ангела Меркель установила 2022 год датой полного отключения всех АЭС в стране.

В октябре 2020 года Польша подписала с США договор о сотрудничестве в области расширения и развития ядерной энергетической программы страны.

Отчасти договор приняли для снижения энергетической зависимости страны от России. В изначальных планах у стран — строительство шести крупных ядерных реакторов. Тогда стоимость проекта оценивалась почти в $20 млрд.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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