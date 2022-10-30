Бизнесмену Петру Авену разморозили часть счетов в Великобритании

Как сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, Авен получит доступ к £1 млн ($1,16 млн по текущему курсу).
По данным издания, британский Минфин разрешил живущему в Англии бизнесмену снимать со счетов по £60 тыс. ($70 тыс.) в месяц на покрытие текущих расходов. Кроме того, Авен сможет единовременно получить £388 тыс. ($450 тыс.), чтобы расплатиться с долгами, которые возникли у него после того, как 28 февраля он попал в британский санкционный список и потерял доступ к значительной части своих средств.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что британские власти согласились разморозить часть активов Авена еще в середине марта, однако вскоре Национальное агентство по борьбе с преступностью заподозрило его в попытках обхода санкций. Это стало поводом для заморозки еще девяти счетов, которые могли быть связаны с предпринимателем. Подозрения у правоохранителей вызвала попытка ввезти в страну несколько автомобилей.
Кроме того, вопросы возникли к происхождению средств супруги Авена Екатерины Козиной, которая после введения санкций оплачивала расходы семьи, тратя на это около £140 тыс. ($162 тыс.) в месяц. Сообщалось, что основная часть этих средств нужна для оплаты и страхования принадлежащей Авену коллекции произведений искусства стоимостью свыше $300 млн, а также содержания трех принадлежащих ему объектов недвижимости в Великобритании.
В августе магистратский суд лондонского района Вестминстер отклонил требование Авена разморозить два его счета, однако, по данным The Times, сейчас Высокий суд Лондона признал это решение ошибочным и распорядился о пересмотре дела в нижестоящей инстанции.
Ранее в этом году журнал Forbes оценил состояние Авена в $4,3 млрд.