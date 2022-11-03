В H&M пообещали закрыть торговую сеть в России до конца года

Вскоре после начала российской спецоперации в начале марта H&M приостановила свою деятельность. В середине июля компания сообщила о начале прекращения своего присутствия в России, сославшись на то, что «текущие вызовы» не позволяют продолжать вести бизнес в условиях непредсказуемого будущего. Затем компания открыла ряд своих магазинов, чтобы распродать остатки товара, и к концу сентября около 30 из 172 торговых точек закрылись навсегда.
«Мы реализуем наш план и в настоящий момент все еще имеем некоторое количество временно открытых магазинов для распродажи остатков на складах. Закрытие магазинов происходит постепенно, в соответствии с планом, и мы рассчитываем, что последний магазин закроется до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить прекращение нашей работы в стране ответственным способом», — сообщили в H&M.