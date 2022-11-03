За 100 лет рог носорога уменьшился в три раза Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
20:19 (мск), источник: ТАСС

В H&M пообещали закрыть торговую сеть в России до конца года

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Шведский ретейлер одежды H&M закрыл в России уже половину своих магазинов. К концу года торговую сеть в РФ планируется свернуть полностью, передает в четверг агентство «Директ».

Источник: РИА "Новости"

Вскоре после начала российской спецоперации в начале марта H&M приостановила свою деятельность. В середине июля компания сообщила о начале прекращения своего присутствия в России, сославшись на то, что «текущие вызовы» не позволяют продолжать вести бизнес в условиях непредсказуемого будущего. Затем компания открыла ряд своих магазинов, чтобы распродать остатки товара, и к концу сентября около 30 из 172 торговых точек закрылись навсегда.

«Мы реализуем наш план и в настоящий момент все еще имеем некоторое количество временно открытых магазинов для распродажи остатков на складах. Закрытие магазинов происходит постепенно, в соответствии с планом, и мы рассчитываем, что последний магазин закроется до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить прекращение нашей работы в стране ответственным способом», — сообщили в H&M.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
мода и красота