04:50 (мск), источник: Известия
Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году
С 1 января в России появится универсальное пособие, а выплаты на детей с 0 до 18 лет станут понятнее.
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На будущий год в России появятся новые детские пособия, а нынешние выплаты проиндексируют на уровне инфляции. «Известия» разбирались, какие выплаты и какие суммы ждут родителей в 2023 году, а также кто имеет право на детские пособия.
Кто получит новое универсальное пособие на детей до 18 лет в 2023 году
С 1 января 2023 года в России заработает Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России. Он объединит функции Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования и сделает выплату пенсий и пособий для граждан более прозрачной.
Изменения коснутся и самих выплат. Так, с 1 января в России появится новое универсальное детское пособие для семей с низкими доходами. Его будут платить, если доход семьи ниже 1 регионального прожиточного минимума на человека. Также будут учитывать наличие движимого и недвижимого имущества, доходы от вкладов, причины отсутствия доходов. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. В среднем для России в 2023 году это будет 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.
Универсальное пособие заменит собой в том числе региональные выплаты, которые отличались друг от друга по размеру и выплачивались не во всех субъектах РФ. Так, обязательной для всех станет выплата на третьего ребенка. Система должна стать удобнее: с 1 января всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить выплату сразу на всех. По подсчетам правительства, новая мера социальной защиты затронет семьи, в которых воспитывается около 10 млн детей. На реализацию меры из бюджета направлено 1,7 трлн рублей. Семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, могут выбрать, получать им выплаты по старым правилам или перейти на новое пособие. Для оформления универсального пособия необходимо подать заявление лично в МФЦ или онлайн на «Госуслугах».
Пособия по беременности и родам в 2023 году
С 2023 года пособия беременным женщинам, вставшим на учет на раннем сроке, положены все зависимости от трудоустройства, главный критерий — уровень доходов ниже прожиточного минимума. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2023 году составит 383,2 тыс. рублей для одного малыша и 426,9 тыс. рублей при осложненных родах. При рождении двойни и тройни мать может получить до 530,9 тыс. рублей.
Разовые выплаты на новорожденных получают все семьи без исключения. Пособие начисляется в течение 10 рабочих дней после оформления свидетельства о рождении. С 1 февраля 2023 года выплата увеличится с 20 472,77 до 23 011 рублей. Жены мобилизованных (при сроке беременности от 180 дней) получают единовременное пособие 14 тыс. рублей.
Выплаты на детей от 0 до 3 лет в 2023 году
В 2023 году родители могут рассчитывать на несколько выплат на детей: — по беременности и родам;— ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет (от 8630 рублей до 33 282 рублей);— пособие малообеспеченным семьям до 3 лет;— обналичивание материнского капитала;— дополнительные региональные выплаты;— ежемесячное пособие детям мобилизованного до 3 лет — 6 тыс. рублей.
Детские пособия с 3 до 7 лет в 2023 году
Малоимущие семьи с детьми 3−7 лет в 2023 году имеют право на получение универсального пособия или ежемесячного пособия в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Всё зависит от материального состояния семьи, имущества и правила «нулевого» дохода. Вначале семье семье назначат базовый размер в 50% от прожиточного минимума, если среднедушевой доход с учетом этой выплаты не превысит ПМ, то выплату могут увеличить до 75% и впоследствии до 100%.
Также семьи со школьниками 6−18 лет могут рассчитывать на единовременное пособие к 1 сентября. В 2022 году оно составило 10 тыс. рублей, но выплачивалось только жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Однако в правительстве регулярно предлагают сделать эту выплату ежегодной для всех школьников.
Ранее, 15 сентября, эксперт по государственному и муниципальному управлению Кирилл Парфенов рассказал о компенсации за не попавшего в детский сад ребенка. По его словам, при этом учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Также 1 сентября сообщалось, что в столице упростили подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах. Теперь предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов.
Пособия на детей с 8 до 17 лет
Пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать по тем же принципам, что и выплаты на детей от трех до семи лет. То есть с учетом их имущества и наличия дохода. Размер пособия составит половину местного прожиточного минимума на ребенка. Размер выплаты для малоимущих студентов, согласно документу, может составить 23 206 рублей. Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка.
Финансирование «Пушкинской карты» для школьников и студентов 14−22 лет повышать не планируют. Оно также составит 5 тыс. рублей, деньги на специальную карту начислят уже 1 января. Средства можно будет потратить только на посещение учреждений культуры — театров, музеев или концертных площадок.
Как пояснила «Известиям» эксперт, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, права на льготы могут лишить при покупке второй квартиры или второго автомобиля в кредит. При этом, по ее словам, немедленного отказа в пособии не будет. Для расчета собирают данные о всех доходах за год, завершившийся за четыре месяца до подачи заявления. Также учитывается имущество, которым семья владела на момент обращения за выплатой. Эксперт отметила, что, в случае если права на детские пособия будут утрачены, деньги продолжат платить до истечения периода прежнего назначения. Возвращать их не придется, так как право на действующие выплаты было подтверждено.
Мария Шаипова