12:31 (мск), источник: Известия
Дачи не надо: в РФ предложили провести «реновацию» для садоводов
Что могут получить и что потеряют владельцы участков.
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В России предложили комплексно застраивать участки с частными и садовыми домами, то есть отдавать их под проекты «реновации» в регионах (КРТ). Сейчас на таких землях это не предполагается. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российский союз строителей направили свои предложения о «дачной реновации» в Минстрой. Жителям могут предложить переезд в многоквартирные или малоэтажные дома, стоимость квадратного метра в которых будет ниже средней по стране цены в 83 тыс. рублей, считают эксперты.
Под проекты комплексного развития территорий (КРТ, так называемая «реновация» в регионах) хотят отдавать участки с частными и садовыми домами. Комиссия РСПП по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) направили инициативу в Минстрой для включения в разработанный ведомством законопроект изменений в Градостроительный кодекс РФ. «Известия» ознакомились с копией документа.
Документ поступил в Минстрой и принят в работу — инициативы, содержащиеся в нем, заслуживают внимания и требуют детальной проработки, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Также бизнес-объединения предложили разрешить реализовывать один проект на нескольких, в том числе несмежных, участках и запретить выход многоквартирных домов из проекта КРТ, если договор о нем уже заключен, а также ряд других мер, рассказал «Известиям» председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.
Исключение многоквартирного дома из проекта КРТ на основании общего собрания собственников будет возможно только до окончания срока подачи заявок на торги по реализации проекта. То есть право собственников выбрать, вступать в проект или нет, останется непоколебимым, но принятые решения во время реализации проекта менять будет нельзя.
Как писали «Известия», Госдума приняла законопроект о комплексном развитии территорий в третьем чтении в конце декабря 2020 года. Документ дал регионам право утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий — неаварийные жилые дома можно включать в программу, если это решение поддержат две трети жителей. Точные критерии включения зданий в проект определяют сами субъекты.
— Общее голосование жителей неаварийных домов необходимо, поскольку люди по факту лишаются своей собственности. Они получают взамен новое жилье или компенсацию в соответствии с оценкой их актива, — напомнил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Аналогичным образом следует включать в проекты КРТ и территории индивидуального жилищного строительства (ИЖС), считает Константин Пороцкий. На землях ИЖС нужно развивать малоэтажные жилые комплексы, обеспеченные инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. У этих территорий огромный градостроительный потенциал, добавил он.
— Мы должны обеспечить защиту прав и интересов таких собственников, расширив порядок предоставления комфортного временного (на срок строительства) и постоянного жилья, а также включив возможность выбора как индивидуального жилого дома с участком, так и квартиры, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Такой порядок может быть принят по результатам широкого общественного и экспертного обсуждения, добавил парламентарий.
— Сама возможность комплексной застройки территории с частными и садовыми домами не представляет собой нечто противоестественное. Однако права собственников при этом не должны быть ущемлены. Нужно законодательно утвердить перечень условий, стимулирующих собственников давать согласие на снос старых домов, — считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
По ее мнению, стоит ввести норму, согласно которой комплексную застройку на месте дачных кооперативов и садовых товариществ можно будет вести только при условии согласия не менее ⅔ владельцев домов в них.
Возможно, взамен снесенного частного дома следует предоставлять новый на том же участке, отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
В проекты КРТ нужно включать малоэтажные быстровозводимые дома — стоимость квадратного метра в них будет ниже средней по стране цены в 83 тыс. рублей, уверен Константин Пороцкий.
Инициатива способна положительно сказаться как на общих объемах строительства, так и конкретно на чрезвычайно востребованной сфере индивидуального и малоэтажного жилья.
По мнению Антона Саукова, с учетом растущего интереса россиян к частным домам мера действительно актуальна, тем более что масштабных проектов комплексной застройки малоэтажками в России единицы. Помимо удешевления себестоимости строительства, при таком подходе новые районы будет проще оснащать необходимой социальной инфраструктурой, планировать зоны под коммерческие объекты, добавил он.
— Опыт КРТ показывает, что такие районы получаются более комфортными для проживания, поскольку имеют свой внутренний план развития, учитывающий не только существующие, но и будущие потребности проживающих, — сказал Антон Сауков.
Директор по продажам компании HalleHouse Вячеслав Котлов поддержал предложение по строительству быстровозводимых малоэтажных домов. Такое жилье несколько дешевле в себестоимости, чем монолитный каркас и даже газоблочное строительство, добавил он. Кроме того, инициатива позволит привлечь крупный бизнес в сегмент индивидуального жилищного строительства, отметил Антон Сауков.
— Это может создать дополнительную конкуренцию для жилья в многоквартирных домах, что позволит сдерживать рост стоимости квадратного метра, — подчеркнул он.
Если всё пойдет, как задумано, реализация меры может способствовать устойчивому развитию строительной отрасли, улучшить положение девелоперов и привести к стабилизации рынка недвижимости, полагает Надежда Коркка. Однако государству следует направлять усилия не только на создание недорогих новостроек, но и на повышение доходов граждан, без чего полноценное развитие экономики невозможно, уверена эксперт.