Золотая квитанция: почему жильцам отправили дополнительные счета за услуги ЖКХ и надо ли их оплачивать

— В понедельник заглянула в почтовый ящик и обомлела. Пришла какая-то странная квитанция за электричество. Глазам не верю: 19 700 рублей. Стала разбираться, откуда такая сумма. Выяснилось, что это перерасчёт за два года. Счётчик на электричество у меня внутри квартиры. Раз в год приходят проверяющие и снимают показания счётчика. Раньше я показания сама не передавала, платила по усреднённому нормативу. Это было удобно, в конце года, конечно, был перерасчёт, но очень незначительный. Чаще оказывалось, что переплатила я, ещё и сокращали сумму в квитанции, — рассказывает жительница сталинской пятиэтажки Елена.
Почему же в этом году пришла квитанция на такую огромную сумму? Елена вспомнила, что в прошлом году в это время лежала в больнице. Дома никого не было, и поэтому никто не открыл дверь проверяющему. Показания счётчика не снимали. Так что перерасчёт за два года вполне логичен. Что касается суммы, то проверить её у Елены не получилось. Показания счётчиков сама она не проверяла и не контролировала. К тому же в прошлом году в доме шёл капитальный ремонт. Меняли батареи. Только вот весьма неудачно. С отоплением всю зиму были проблемы и приходилось пользоваться обогревателем, который потреблял много электричества. Одним словом, женщина смирилась и оплатила квитанцию.
Ольге из новостройки повезло ещё меньше. Ей пришла квитанция на 30 тыс. рублей. Такой счёт стал настоящим сюрпризом. Впрочем, женщине удалось оспорить этот платёж. Выяснилось, что квитанцию отправили по ошибке. В управляющей компании просто ошиблись адресом.
Таких историй в ноябре этого года появилось очень много. Жильцы с удивлением узнают, что недоплатили то за одну, то за другую коммунальную услугу.
— Всегда внимательно проверяйте квитанции на коммунальные услуги и сверяйте показания счётчиков. Бывает, что управляющие компании допускают ошибки в расчётах. Как правило, это незначительные лишние суммы, которые многие граждане оплачивают, не задумываясь. Но в последнее время много жалоб и на крупные платежи. Чтобы не возникало таких проблем, лучше следить за счётчиком и подавать показания самостоятельно, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Юрист уточнил, что если жилец найдёт в квитанции ошибку, то он вправе взыскать компенсацию в свою пользу с УК (п. 5, 6 ст. 157 Жилищного кодекса РФ). Для этого нужно отправить туда заявление, где будет сообщаться о факте нарушения порядка расчёта платы за ЖКУ. В течение месяца УК проводит проверку и выносит решение, действительно ли была допущена ошибка в расчётах.
Если УК подтверждает этот факт, то потребитель вправе рассчитывать на компенсацию в размере 50% от суммы, начисленной сверх положенной. Эти деньги не возвращаются потребителю. Они идут в зачёт будущих платежей. Если УК отказывается признавать ошибки, а жилец уверен в своей правоте — можно обратиться в суд, — добавляет Петр Гусятников.
Порядок перерасчёта квитанций установлен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Об этом рассказал советник по правовым вопросам Юридической группы «Совет» Александр Федотов.
— Во-первых, давайте выясним, в каких случаях возможен перерасчёт оплаты за ЖКУ. Это может быть, если жильцу оказали услугу ненадлежащего качества, а также с перерывами свыше норматива. Перерасчёт могут сделать, если жильцы отсутствовали в квартире, количество проживающих уменьшилось, была сделана перепроверка счётчиков или у кого-то из собственников появилось право на льготы, — отметил Александр Фёдоров.
Во-вторых, для проведения перерасчёта требуется соблюдение документального порядка. Необходимо написать заявление на перерасчёт, как правило, в свободной форме и приложить подтверждающие документы. Допустим, если перерасчёт происходит из-за уменьшения количества жильцов, в зависимости от ситуации могут быть представлены свидетельство о разводе и прописка по иному адресу.
— Относительно дополнительных платежей, появляющихся в квитанциях, следует сказать, что согласно Жилищному кодексу плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника жилого помещения в многоквартирном доме состоит из платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги. Последняя включает в себя холодную и горячую воду, электричество, отопление, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. Оказание каких-либо других услуг должно быть согласовано с потребителем, — рассказал Александр Фёдоров.
Генеральный директор ООО ЮК «Юристъ» и член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина пояснила, что, как следует из закона «О защите прав потребителей», УК не вправе без согласия собственника выполнять дополнительные работы и предоставлять услуги за оплату. Собственник может отказаться от них. Если же работа или услуга уже оплачена, то жильцы имеют право потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы. Согласие на выполнение дополнительных платных услуг оформляется в письменной форме.
— Если возникают сомнения в правильности исчисления размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, нужно обратится к исполнителю таких услуг для проверки. Здесь потребуется запросить обоснование расчета. Исполнитель обязан по результатам проверки выдать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. В платежном документе должны быть указаны наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги, размеры тарифов, объемы, размер платы. Таким образом, можно проверить, какие новые платежи появились или увеличились существующие, — рассказал юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу.
Он обратил внимание, что в определенных случаях возможна ежегодная корректировка размера платы за отопление, в том числе если оплата коммунальной услуги происходит равномерно в течение календарного года. Размер платы за отопление в таком случае корректируется в первом квартале года, следующего за расчетным.
— Перерасчет платы за ЖКУ при проверке прибора учета в большую сторону будет законен, если выяснится, что прибор учета исправен, пломбы на нем не повреждены, но его показания расходятся с теми, которые потребитель представил. Плата за услугу пересчитывается исходя из показаний прибора учета, которые сняли при проверке. Если же потребитель переплатил, то эту переплату зачтут в будущий период. В любом случае, рекомендуем потребителю обращать внимание на изменения сумм в квитанциях за ЖКУ и обращаться в управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и иные обслуживающие организации для уточнения причин увеличения платы. Если она выросла необоснованно, то они обязаны уплатить собственнику помещения или нанимателю штраф. Он составляет 50% величины превышения начисленной платы за содержание жилого помещения над размером платы, которую надлежало начислить, — добавил Валентин Лупу.
Кстати, в ресурсоснабжающих организациях делятся с собственниками таким лайфхаком. Если кажется, что счетчик накручивает слишком большие суммы, то нужно его проверить. Для этого необходимо вынуть все вилки из розеток, то есть отключить в доме всю бытовую технику, включая холодильник. После этого минут 10 понаблюдать за счётчиком. Если он не крутится, значит все нормально, прибор исправен. Если же движение продолжается, значит есть проблемы. Либо счётчик не исправен, либо к нему подключился кто-то из соседей. Случаи со сторонним подключением тоже не редкость. В таких ситуациях добросовестным жильцам приходится доплачивать за соседей. Если есть подозрения, что к вашему счётчику кто-то подключился, сразу же надо вызвать специалиста из управляющей компании и зафиксировать нарушение.