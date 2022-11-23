В Молдавии «осевший» на Украине газ назвали резервами

Ранее «Газпром» сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию «Суджа» в объеме суточной недопоставки.
«Те объемы газа, которые “Газпром” называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», — написал Спыну в Telegram-канале.
«Молдавия уже имеет в хранилищах более 200 миллионов кубов газа. Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость», — добавил молдавский министр.
Как уточнили в «Газпроме», «Молдовагаз» 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил российской госкорпорации часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров газа, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.
В «Газпроме» утверждают, что с учетом ситуации в республике приняли решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. При этом российская сторона оставила за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении «Молдовагазом» обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В ноябре Кишинев получит 51 процент от необходимого стране объема газа.
Сейчас страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Ранее «Молдовагаз» сообщил о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых «Газпромом», Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.