Археологи нашли перуанскую фреску, потерянную 106 лет назад Ее длина составляет 30 метров
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Популярное за сутки
В РФ заявили о новом «треугольнике» в международных отношениях
Губернатор назвал песни «потомков рабов» причиной депрессии
Макрон увидел риск «раскола Запада» из-за нового закона в США
Россия осудила теракты после взрыва в посольстве Украины
WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ
Главное
Спецоперация на Украине
07:05 (мск), источник: Газета.Ру

В Airbus заявили, что откажутся от российского титана через несколько месяцев

Генеральный директор «Эрбас Дифенс энд Спейс» Михаэль Шолльхорн заявил, что Airbus откажется от российского титана при производстве самолетов через несколько месяцев, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

«Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе [поставок] титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы. В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — утверждает Шолльхорн.

По его словам, Airbus уже отказались от использования российского титана в производстве военной техники, но пока продолжают его использовать для гражданской авиатехники. Airbus планирует заменить титан из России поставками из США и Японии.

Однако в Reuters уточняют, что процесс сертификации новых поставщиков титана может занять годы — таковы строгие стандарты авиакосмической отрасли.

Данила Титоренко

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин заявил об «очень большой» зависимости России от иностранной приборной базы
В НАТО призвали не повторять с Китаем ту же «ошибку», что была с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции