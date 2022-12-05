Товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений

Среди прикаспийских государств Иран занимает второе место в торговле с РФ. В основном страны торгуют продукцией сельского хозяйства. Эксперты объясняют улучшение взаимодействия в этой области дружественными отношениями между государствами, многолетним опытом Тегерана в развитии экономики под давлением санкций, а также его выгодным географическим положением, которое позволяет развивать новые маршруты поставок.
Вопросы налаживания экспорта из РФ мяса птицы и баранины, а также расширения закупок плодоовощной продукции республики обсуждались и в ходе Российско-Иранского бизнес-форума, рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
В последние месяцы Иран нарастил экспорт промышленной продукции в Россию на 30% (полистирол, насосы, автокомпоненты, станки для металлообработки и так далее), в результате чего эти поставки впервые превзошли импорт российских промтоваров в страну, подчеркнул профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Сергей Богачев.
Он напомнил, что Тегеран находится под санкциями с 1979 года, когда там началась исламская революция. Опыт республики показывает: жесткие ограничения приводят к тому, что государство вынуждено балансировать на грани экономического роста, а население — фактически выживать. Россия вошла в санкционный режим более подготовленной, но некоторые элементы из иранской практики могут пригодиться. Так, уже происходит отказ от операций в долларах и евро, предпринимаются попытки перейти на сделки в национальной валюте.
Кроме того, Сергей Богачев рассказал, что по многим направлениям Москва может заменить импорт собственным производством. Однако по сравнению с Ираном Россия гораздо больше интегрирована в мировую экономику и намного сильнее зависит от импорта, а также более чувствительна к ограничениям нефтяного экспорта.