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7 декабря, источник: Life.ru

Нефть на бирже дешевеет до уровня декабря 2021 года

Мировые цены на нефть сокращаются на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

Источник: Reuters

По состоянию на 22:23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,92%, до 77,03 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с конца декабря 2021 года опускался ниже 77 долларов. Январские фьючерсы марки WTI дешевели на 3,19%, до 71,88 доллара.

Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. Она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российскую нефть. Также Лайф рассказывал, что после начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров.

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