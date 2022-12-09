Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран

«Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — говорится в документе.
В перечень продукции, облагаемой пошлиной, попали шампуни, средства для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодоранты и антиперспиранты. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства.
Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций.
Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.