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22:06 (мск), источник: © РИА Новости

Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство ввело пошлины в 35 процентов на некоторые товары, ввозимые из недружественных стран, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — говорится в документе.

В перечень продукции, облагаемой пошлиной, попали шампуни, средства для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодоранты и антиперспиранты. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства.

Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций.

Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.

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