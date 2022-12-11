Глава саудовского Минэнерго: ощутимых результатов потолка цен на нефть из России пока нет

«Что касается санкций и ценовых ограничений, они пока не дали четких результатов», — сказал министр. «Некоторые из этих мер были реализованы только 5 декабря, и теперь мы можем видеть состояние неопределенности в реализации», — отметил Абдулазиз бен Сальман (цитата по Bloomberg).
Отвечая на вопрос о возможности сокращения добычи нефти Россией, принц сказал журналистам: «Я поверю в это, когда увижу это». По его словам, реакция России на ограничение цен также добавляет еще один уровень неопределенности, связанный с фактическим воздействием мер.
«Какова будет реакция, что они могут сделать и будет ли это похоже на то, что было сделано с газом, будут ли действия, когда дело доходит до сырой нефти, похожими или другими, также непонятно», — заявил глава Минэнерго.
5 декабря в отношении России начало действовать ограничение в $60 за баррель на цену производимой в стране сырой нефти.