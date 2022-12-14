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09:39 (мск), источник: © РИА Новости

Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более 2 млрд евро в год, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.

Источник: © РИА Новости

Ранее он заявил РИА Новости, что жесткая линия Финляндии в отношении туристов из РФ негативно сказывается на приграничных регионах страны.

«По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более 2 миллиардов евро в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии», — заявил Логинов.

Он отметил, что до начала пандемии россияне являлись крупнейшей группой туристов, посещавших Финляндию, с числом ночевок более 820 тысяч в год, а средства, которые они тратили, составляли 19% от всех доходов от международного туризма страны.

Finnair понесла значительные убытки во время пандемии COVID-19 и закрытия российского воздушного пространства, что существенно влияет на прибыльность перевозчика. Как сообщалось в промежуточном финансовом отчете перевозчика по итогам девяти месяцев этого года, авиакомпания впервые за три года показала прибыль в 35,2 миллиона евро по итогам третьего квартала и планирует в дальнейшем сокращать все возможные издержки.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.

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