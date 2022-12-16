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20:38 (мск), источник: ТАСС

Стоимость приготовления «Оливье» выросла на 8,5%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Стоимость приготовления салата «Оливье» в России за год (с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года) выросла на 8,53%, «Сельди под шубой» — на 5,52%, говорится в материалах Росстата. В Росстате напомнили, что инфляция по итогам ноября составила 11,98% в годовом выражении.

Источник: Reuters

Стоимость салата «Оливье» была рассчитана, исходя из следующих ингредиентов: колбаса вареная — 0,4 кг, маринованные огурцы — 0,4 кг, консервированный зеленый горошек — 0,38 кг, куриные яйца — четыре штуки, майонез — 0,2 кг, картофель — 0,4 кг, морковь — 0,2 кг, лук репчатый — 0,1 кг.

Среди продуктов, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94%. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% — вареная колбаса. Подешевели куриные яйца (на 5,8%) и овощи. При этом на 33,26% подешевел картофель, морковь — на 25%, лук — на 5,5%.

В среднем по России стоимость приготовления «Оливье» составила 480,69 рубля.

Дороже всего приготовление салата обойдется жителям Чукотского автономного округа (792,4 рубля, рост на 5,8%), Камчатского края (788,68 рубля, рост на 17,5%) и Магаданской области (681,77 рубля, рост на 5,85%). Дешевле всего Оливье стоит в Липецкой области (382,24 рубля, рост на 11,53%), Республике Мордовия (377,17 рубля, рост на 6,7%) и в Белгородской области (360,85 рубля, рост на 8,9%).

В Москве приготовление «Оливье» стоит 617,6 рубля (рост на 6%), в Московской области — 540,33 рубля (рост на 12,9%), в Санкт-Петербурге — 524,97 рубля (рост на 6,9%).

Цена «Сельди под шубой»

Стоимость приготовления «Сельди под шубой» Росстат рассчитывал, исходя из следующих ингредиентов: сельдь соленая — 0,35 кг, куриные яйца — две штуки, майонез — 0,3 кг, картофель — 0,4 кг, свекла — 0,3 кг, морковь — 0,2 кг, лук репчатый — 0,1 кг.

На удорожание салата «Сельдь под шубой» повлиял рост цен на сельдь на 18,39% и майонез — на 14,31%. Остальные ингредиенты, входящие в салат, подешевели.

В наибольшей степени подешевел картофель — на 33,26%, в наименьшей — лук — на 5,5%. Свекла стала дешевле на 31,5%, морковь — на 25,1%, куриные яйца — на 5,75%.

В среднем по России стоимость приготовления «Сельди под шубой» составила 224,68 рубля. Наибольшая цена приготовления салата отмечается в Чукотском автономном округе (562,86 рубля, рост на 25,22%), Республике Саха (Якутия) (357,18 рубля, рост на 16,1%), Магаданской области (350,83 рубля, рост на 1,93%).

Наименьшая цена приготовления, по данным Росстата, отмечается в Омской области (183,01 рубля, рост на 5,3%), Пензенской области (181,69 рубля, рост на 1,04%), Республике Мордовия (177,48 рубля, снижение на 0,92%). В Москве стоимость приготовления этого салата составит 253,52 рубля (рост на 3,68%), в Московской области — 227,81 рубля (рост на 7,28%), в Санкт-Петербурге — 251,12 рубля (рост на 7,53%).

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