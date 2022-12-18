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08:38 (мск), источник: Известия

Скидки на новостройки достигли предела

Застройщики перестали увеличивать скидки при продаже новостроек после продления льготной ипотеки, дисконт достиг 25−30%, рассказал «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Источник: Агентство «Москва»

«Неопределенность в дальнейшей стратегии ипотечного кредитования существенно разогрела спрос в сегменте первичного жилья, а застройщики были готовы делать беспрецедентные скидки. С середины ноября стартовали предновогодние распродажи, при этом завуалированные скидки доходят до 25−30% от начальной цены предложения», — сообщил он.

По словам эксперта, часть застройщиков готовы компенсировать скидкой большую часть комиссии за околонулевую ставку по ипотеке.

«Если раньше комиссия за околонулевые ставки, как правило, включалась в стоимость объекта и фактически покупатель приобретал квартиру дороже, но получал за счёт этого индивидуальный и более приемлемый размер ежемесячного платежа, то теперь часть застройщиков готовы большую часть этой комиссии платить сами», — добавил Зайцев.

По его словам, сейчас акционных предложений настолько много, что потенциальным покупателям стало значительно сложнее сделать выбор и скорость покупки на первичном рынке за последние две недели снизилась на 25−30%.

«Скорее всего, до конца года скидки на первичном рынке больше расти уже не будут, пролонгация льготной ипотеки дала застройщикам уверенность в стабильном спросе в будущем, пусть и не таком рекордном, как был в 2020—2021 годах», — подытожил эксперт.

Таунхаусы на рынке загородного первичного жилья Подмосковья за год подорожали почти в два раза, коттеджи — на 28%, сообщили 15 декабря аналитики «Инком-Недвижимости». Существенное подорожание является следствием того, что доступные по цене лоты продаются быстрее, а в экспозиции остаются наиболее дорогостоящие.

Аналитики девелоперской компании Touch днем ранее рассказали, что застройщики бизнес- и премиум-сегмента стали гораздо реже предлагать квартиры с финишной отделкой. Эксперты отметили также, что тренд отказа от финишной отделки в высокобюджетных сегментах усилился в 2022 году в связи с уходом из России иностранных производителей отделочных материалов и инженерии.

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