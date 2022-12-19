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08:50 (мск), источник: Life.ru

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 30 мая

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 30 мая текущего года поднялся выше 65 рублей, однако после немного откатился. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 64.6078   +0.31 € 68.7798   +0.33 ММВБ: $ 65.3075   +0.66 € 69.1975   +0.10
Источник: Reuters

Так, курс американской валюты расчётами «завтра» на 7:06 (мск) увеличился на 33 копейки — до 64,98 рубля и максимально поднимался до 65,2 рубля.

Курс юаня снизился на 0,6 копейки — до 9,273 рубля, а евро перешёл к символическому снижению и потерял 5 копеек — до 69,05 рубля, хотя на старте торгов подрастал на 7 копеек к уровню закрытия пятницы.

Кстати, ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что с долларом как с надёжным и безопасным активом можно попрощаться надолго. А с паритетом доллара и евро — минимум на ближайшие полгода.

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