10:52 (мск), источник: ТАСС
Премьер Словении уверен, что ЕС близок к решению по потолку цен на газ
По словам Роберта Голоба, «негативной точки зрения» могут придерживаться те, кто «выигрывают от этих огромных скачков цен».
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БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза близки к согласованию определенного потолка цен на газ, хотя по этому вопросу и есть разногласия. Об этом премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил газете Politico, опубликовавшей его слова в понедельник.
«Когда мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно договориться только по определенному уровню цен, это означает, что мы действительно близки к решению», — сказал он.
По его словам, «негативной точки зрения» могут придерживаться те, кто «выигрывают от этих огромных скачков цен».
Как пишет издание, страны ЕС рассматривают возможность снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ. Согласно полученному газетой внутреннему документу, может быть зафиксирована цена на газ на уровне €188 за МВт·ч за период в три дня, тогда как изначально предполагалось, что она составит €275 за МВт·ч за период в две недели.
В европейских столицах сохраняются разногласия по поводу плана, пишет газета. Скептически относятся к предлагаемой мере Австрия, Венгрия, Германия, Дания и Нидерланды, а другие 16 стран выступают за ограничение цен на газ.
Ожидается, что министры энергетики стран ЕС в понедельник на встрече в Брюсселе предпримут очередную попытку согласовать потолок цен на газ. На своей предыдущей встрече они не смогли достичь договоренности по этому вопросу.