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05:01 (мск), источник: РБК

Задорнов назвал условия для укрепления доллара до 85 рублей

Курс рубля ослабнет «в разумных пределах» в случае, если мировая экономика сможет избежать рецессии, рассказал в интервью РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Но при глобальной рецессии и более сильном падении цен на нефть курс может достигнуть и 80−85 ₽, не исключил он.

ЦБ: $ 66.3474   +1.74 € 70.6196   +1.84 ММВБ: $ 67.7200   +3.07 € 72.1000   +3.00
Источник: Reuters

«В ситуации, которую мы считаем для себя базовой, то есть когда нет глобального кризиса, курс рубля ослабнет в разумных пределах, примерно до 75 ₽ за доллар и евро, в зависимости от усиления той или иной валюты. Почему? То самое положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое и вернется к значениям, которые были до 2022 года. И это неизбежно повлияет на рубль, поскольку никто — ни Центральный банк, ни правительство — его искусственно двигать не будет. Это будет естественное ослабление рубля», — сказал Задорнов.

В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до $70, а до $40−45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80−85 ₽, полагает Задорнов. «То есть падение сырьевых цен вместе с рецессией — это дополнительное ослабление рубля. И тут уже инфляция не 4−5% в следующем году, как в базовом сценарии, а 10−12%. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», — добавил он, подчеркнув, что Россия не может быть изолирована от остального мира, поскольку является крупнейшим экспортером. «Мы экспортируем, помимо нефти и газа, огромный объем металлов, леса, зерна, удобрений, цветных металлов», — напомнил Задорнов.

В понедельник, 19 декабря, курс доллара в ходе торгов превышал 68 ₽, на этом уровне российская валюта торговалась впервые с 11 мая. «Если доллар закрепится выше уровня 65 ₽, то продолжит укрепляться и дойдет до 67 ₽, а может быть, и до 70 ₽ в ближайшее время. Возможно, экспортеры осознают свою значительную роль на рынке и сейчас придерживают валюту, ожидая более привлекательного курса с учетом недавнего падения цен на российскую нефть и повышенного спроса на валюту. Поэтому ближе к концу недели экспортеры, скорее всего, резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне 64−65 ₽ за доллар», — отмечали аналитики SberCIB.

Рубль слабеет с прошлой недели на фоне вступившего в силу с 5 декабря эмбарго на поставки российской нефти в ЕС и введения потолка цен. Это происходит вместе с сокращением предложения валюты со стороны торгового баланса и увеличением профицита рублевой ликвидности на фоне роста бюджетных расходов, отмечали аналитики Renaissance Capital.

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