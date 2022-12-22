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08:33 (мск), источник: РБК

Доллар впервые с апреля подорожал до ₽71, евро — до ₽76

До таких уровней российская валюта не дешевела с конца апреля. Эксперты объясняют это, в частности, торможением роста профицита торгового баланса на фоне замедления притока валюты от экспорта.

ЦБ: $ 70.5256   +1.52 € 75.0914   +1.75 ММВБ: $ 71.7875   +0.79 € 76.5025   +0.90
Источник: Reuters

Курс доллара на Московской бирже впервые с конца апреля превысил 71 ₽, евро поднялся до 76 ₽, следует из биржевых данных.

После начала торгов доллар на максимуме вырастал до 71,74 ₽, а потом снизился до 71,13 ₽. Курс евро достиг 76 ₽, после чего снизился до 75,85 ₽.

В последний раз доллара торговался на бирже выше 70 ₽ 29 апреля., евро превышал 76 ₽ 26 апреля.

Курс рубля по отношению к основным валютам начал слабеть на прошлой неделе. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, которого цитирует «РБК Инвестиции», связывает это с несколькими факторами, в том числе со значительным торможением роста профицита торгового баланса на фоне замедления притока валюты от экспорта и быстрого провала импортных поставок, с возможным послаблением валютных барьеров ЦБ, введенных весной для противодействия западным санкциям и с относительно мягким курсом Банка России.

«Против рубля сейчас играет большой объем денег в экономике, традиционный для декабря, когда бюджет и крупные компании завершают расчеты со своими контрагентами», — считает руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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