Доллар впервые с апреля подорожал до ₽71, евро — до ₽76

Курс доллара на Московской бирже впервые с конца апреля превысил 71 ₽, евро поднялся до 76 ₽, следует из биржевых данных.
После начала торгов доллар на максимуме вырастал до 71,74 ₽, а потом снизился до 71,13 ₽. Курс евро достиг 76 ₽, после чего снизился до 75,85 ₽.
В последний раз доллара торговался на бирже выше 70 ₽ 29 апреля., евро превышал 76 ₽ 26 апреля.
Курс рубля по отношению к основным валютам начал слабеть на прошлой неделе. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, которого цитирует «РБК Инвестиции», связывает это с несколькими факторами, в том числе со значительным торможением роста профицита торгового баланса на фоне замедления притока валюты от экспорта и быстрого провала импортных поставок, с возможным послаблением валютных барьеров ЦБ, введенных весной для противодействия западным санкциям и с относительно мягким курсом Банка России.
«Против рубля сейчас играет большой объем денег в экономике, традиционный для декабря, когда бюджет и крупные компании завершают расчеты со своими контрагентами», — считает руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.