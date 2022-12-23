Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу куб. м впервые с июня

Падение уже превысило 11%. Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне $943,9 за 1000 куб. м и достигал $957 за 1000 куб. м.
Цены на газ начали снижаться после скачка 20 декабря, когда они превышали $1200 на фоне сообщений о взрыве на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Пожар на газопроводе произошел в 13:44 мск (время совпадает с местным). К 15:16 пожарные ликвидировали факельное горение. В результате погибли три человека, еще один пострадал.
19 декабря страны ЕС согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч.