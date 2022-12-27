Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали «жесткого» сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8−10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.