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14:55 (мск), источник: © РИА Новости

Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали «жесткого» сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8−10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.

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