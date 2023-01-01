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Спецоперация на Украине
22:25 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году «суровая зима», заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.

Источник: © РИА Новости

Георгиева также отметила, что ситуация на Украине «сильно ударила по ЕС» и спрогнозировала, что половина стран союза в следующем году окажется в рецессии.

«Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее», — сказала она.

При этом директор МВФ выразила мнение, что независимость Европы от (поставок энергоресурсов. — Прим. ред.) из России обязательно наступит.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

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