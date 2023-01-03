Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Минобороны РФ: при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 военных
Юрист предупредил о новых правилах доставки пенсий
Российских водителей предупредили о новых дорожных знаках
Главное
Спецоперация на Украине
13:08 (мск), источник: Ведомости

Цены в российских ресторанах за год выросли на 20%

Цены на блюда в российском ресторанном сегменте выросли на 20% в этом году, при этом в фастфуде они почти не изменились, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов в комментарии «РИА Новости».

Источник: AP 2022

«Цены на блюда поднялись в среднем на 20%, но у кого-то вообще не поднялись, как, например, на фастфудах», — сказал он.

Как отметил президент ФРиО Игорь Бухаров, отказ иностранных поставщиков от работы в России вынудил многих искать альтернативные варианты, либо поставлять прежнюю продукцию обходными путями, из-за чего ее стоимость увеличивается.

«Мы с 2014 г. постепенно делали это. Проблем каких-то нет… Многие окончательно переходят на российский продукт, и это видно», — сказал он.

Как писали ранее «Ведомости», за январь — ноябрь 2022 г., по данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 4,4% до 2,05 трлн руб., за ноябрь в годовом выражении — на 15,2% до 215,6 млрд руб. При этом с сентября число заведений общепита сократилось. Количество закрытий увеличилось на 25,7%, а открытия снизились на 3,8% к году, следует из исследования сервиса автоматизации кафе и ресторанов r_keeper. По этим данным, больше всего закрытий фиксировалось в сегментах суши-баров, пекарен, кафе и пиццерий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Бразилии началась церемония прощания с Пеле
При ударе ВСУ по Макеевке погибли более 60 российских военнослужащих
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта