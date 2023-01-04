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14:58 (мск), источник: ТАСС

В Еврокомиссии заявили, что газохранилища ЕС заполнены на 83%

Это на 13% больше, чем в это же время в предыдущие годы, сообщила представитель ЕК Дана Спинант.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Газохранилища Евросоюза заполнены в настоящее время на 83%, что на 13% больше, чем в это же время в предыдущие годы. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«По последним данным, газохранилища были заполнены на 83%, почти на 84%. Это на 13% больше, чем в это же время год назад. Ситуация в этом году лучше, чем в среднем в предыдущие годы», — сказала она.

Представитель ЕК Тим Макфи подчеркнул в свою очередь, что у ЕС «здоровый уровень газа в газохранилищах в начале года». «Что касается подготовки к следующей зиме, то мы знаем, что это будет вызов для нас», — добавил он.

В конце минувшего года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу в 2023 году может не хватить 30 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ сообщества в преддверии следующей зимы. По ее словам, ЕК «готовится к устранению этого и других рисков».

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