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21:55 (мск), источник: Life.ru

Bloomberg: Тёплая зима и экономия помогли ЕС пережить энергокризис

Мягкие погодные условия зимы спасают Европу от энергетического кризиса. Ситуация также стабилизируется благодаря мерам по экономии энергии, считают аналитики Bloomberg.

Источник: AFP 2022

Они также отмечают, что преодолеть наиболее болезненный период кризиса удалось и с помощью заполнения подземных хранилищ и расширения сети поставщиков. Эксперты заявляют, что Европа, вероятно, пережила худший из кризисов.

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«Хотя резкое похолодание или перебои в поставках всё ещё могут привести энергетические рынки в замешательство, растёт оптимизм в отношении того, что Европа сможет пережить эту зиму и следующую», — сказано в публикации.

Евросоюз больше не импортирует уголь и нефть из России, а поставки газа значительно сократились. Блок частично восполнил пробел, увеличив поставки из других стран. До того, как на Украине начался конфликт, ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь — меньше 8%.

К снижению цен привело и сокращение потребления газа благодаря теплой погоде. В декабре оно уменьшилось на 13%, в начале 2023 года спрос в ЕС уменьшился на 38% по сравнению со средними показателями последних пяти лет.

Ранее Лайф писал о том, что за отказ от российского газа на фоне украинского конфликта Европе уже пришлось заплатить порядка одного триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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