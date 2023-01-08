Bloomberg: Тёплая зима и экономия помогли ЕС пережить энергокризис

Они также отмечают, что преодолеть наиболее болезненный период кризиса удалось и с помощью заполнения подземных хранилищ и расширения сети поставщиков. Эксперты заявляют, что Европа, вероятно, пережила худший из кризисов.
«Хотя резкое похолодание или перебои в поставках всё ещё могут привести энергетические рынки в замешательство, растёт оптимизм в отношении того, что Европа сможет пережить эту зиму и следующую», — сказано в публикации.
Евросоюз больше не импортирует уголь и нефть из России, а поставки газа значительно сократились. Блок частично восполнил пробел, увеличив поставки из других стран. До того, как на Украине начался конфликт, ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь — меньше 8%.
К снижению цен привело и сокращение потребления газа благодаря теплой погоде. В декабре оно уменьшилось на 13%, в начале 2023 года спрос в ЕС уменьшился на 38% по сравнению со средними показателями последних пяти лет.
Ранее Лайф писал о том, что за отказ от российского газа на фоне украинского конфликта Европе уже пришлось заплатить порядка одного триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.