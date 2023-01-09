15:02 (мск), источник: РБК Life
В России выпустили в обращение новые монеты. Какой номинал и как выглядят
Фото монет «Георгий Победоносец» и «Золотой червонец».
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Банк России выпустил в обращение инвестиционные монеты: серебряную номиналом в 3 ₽ «Георгий Победоносец» и золотую номиналом в 10 ₽ «Золотой червонец», говорится на сайте ведомства. На трехрублевой монете с обратной стороны расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Сообщается, что монета, диаметром 39 мм содержит 39 г драгоценного металла 999-й пробы.
«Золотой червонец» диаметром 22,6 мм, содержит 7,78 г драгоценного металла, также 999-й пробы. На оборотной стороне червонца изображен крестьянин-сеятель за работой, на заднем плане — лучи восходящего солнца, заводские трубы, поле и плуг.
Каждая монета выпущена тиражом до 500 тыс. штук. и считается законным средством наличного платежа на территории страны.
Месяцем ранее стало известно, что в Великобритании в обращение вышли первые монеты с изображением Карла III. В начале декабря 2022 года Королевский монетный двор страны сообщил, что будет выпущено 9,6 млн монет номиналом 50 пенсов с изображением монарха. Монеты поступят в отделения почты, где их будут выдавать в качестве сдачи. Все монеты Великобритании с изображением покойной королевы останутся законным платежным средством.
Еще за месяц до этого, Королевский монетный двор Великобритании выпустил коллекционную монету 50 пенсов со Снеговиком. Так в стране решили отметить десятилетний юбилей британского мультфильма «Снеговик и Снежный пес», премьера которого состоялась в 2002 году (проект основан на книге Рэймонда Бриггса 1978 года).