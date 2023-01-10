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08:15 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg сообщил о продаже Urals по цене $38 за баррель

Российская нефть бренда Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка — $37,8 за баррель. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

Источник: Reuters

При этом эталонная нефть марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57.

По данным агентства, эта динамика связана с возросшей зависимостью России от Китая и Индии на фоне потери европейского рынка. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

После этого, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.

В конце 2022 г. вице-премьер Александр Новак говорил, что эталонная Brent сейчас торгуется на уровне $80/барр., а Urals продается с дисконтом к ней. По его словам, сейчас дисконт несколько вырос на фоне неопределенности. «Я уверен, что сейчас стабилизация [дисконта] произойдет», — подчеркнул он. По мнению вице-премьера, волатильность цен на Brent в 2023 г. сохранится и цены будут колебаться в пределах $70−100/барр. При этом вице-премьер допустил локальные всплески нефтяных котировок из-за дефицита сырья, созданного нерыночными факторами.

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