11:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Доходы России от продажи нефти и газа выросли за год почти на треть
Вице-премьер России Александр Новак представил результаты основных отраслей энергоносителей за 2022 год. Добыча нефти за год составила 535 млн тонн. Экспорт нефти вырос на 7%, экспорт СПГ — на 8%, до 46 млрд куб. м. Поставки газа в Китай выросли на 48% — до 15,5 млрд куб м. Добыча угля выросла на 0,3%, до 442 млн т. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28% — на 2,5 трлн руб.