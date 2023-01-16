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20:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Внешнеторговый оборот Грузии значительно вырос после введения Западом санкций против России

Согласно данным правительственного агентства статистики Грузии, по итогам 2022 года внешнеторговый оборот страны составил $19,043 млрд. Это на 32,8% больше по сравнению с 2021 годом.

Источник: Reuters

Особенно примечателен беспрецедентный рост экспорта, на 31,8% — $5 592 млрд. Одновременно вырос и импорт — до $13,45 млрд. Это на 33,2% больше, чем в 2021 году.

Товарооборот значительно превысил допандемийные показатели:

  • 2021 год— $14,34 млрд;
  • 2020 год — $11,39 млрд;
  • 2019 год — $13,31 млрд.

В декабре 2022 года Грузия экспортировала рекордное количество товаров на сумму $555,8 млн. Это на 32%, или на $136 млн больше, чем в декабре 2021 года.

Импорт в декабре составил $1,37 млрд, увеличившись на 31%.

Отметим, что, согласно принятой в Грузии практике, реэкспорт считается частью экспорта и проходит по общей статистике. Реэкспорт в Грузии особенно вырос в прошлом году после начала военной операции РФ на Украине и введения западных санкций против России.

Георгий Двали, Тбилиси

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