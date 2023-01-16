Внешнеторговый оборот Грузии значительно вырос после введения Западом санкций против России

Особенно примечателен беспрецедентный рост экспорта, на 31,8% — $5 592 млрд. Одновременно вырос и импорт — до $13,45 млрд. Это на 33,2% больше, чем в 2021 году.
Товарооборот значительно превысил допандемийные показатели:
В декабре 2022 года Грузия экспортировала рекордное количество товаров на сумму $555,8 млн. Это на 32%, или на $136 млн больше, чем в декабре 2021 года.
Импорт в декабре составил $1,37 млрд, увеличившись на 31%.
Отметим, что, согласно принятой в Грузии практике, реэкспорт считается частью экспорта и проходит по общей статистике. Реэкспорт в Грузии особенно вырос в прошлом году после начала военной операции РФ на Украине и введения западных санкций против России.