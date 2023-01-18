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12:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк начал работу в Крыму

Сбербанк сообщил, что выходит на рынок Крыма. Первые банкоматы уже установлены на полуострове, также сформирована команда.

Источник: Reuters

«Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк не работал в Крыму из-за наложенных на регион санкций США и Евросоюза после возвращения полуострова в Россию. До референдума в 2014 года на территории полуострова действовала дочерняя украинская структура Сбербанка. При этом использовать карты Сбербанка в Крыму для оплаты покупок было можно, проблемы возникали при снятии наличных. После того как Сбербанк попал под блокирующие санкции Запада, постпред Крыма Георгий Мурадов призвал финансовую организацию начать работу в регионе.

Первым российским банком, который вышел на рынок Крыма, был Промсвязьбанк.

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