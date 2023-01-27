06:17 (мск), источник: Известия
Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы
Платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, стали ограничивать проведение таких операций в 2023 году, выяснили «Известия». На фоне санкций со стороны Visa и Mastercard карты российских банков с марта прошлого года перестали принимать за границей, а «пластик» иностранных кредитных организаций — в России. Однако ряд сервисов начал предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа. Среди таких ресурсов — Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay.