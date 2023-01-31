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13:55 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил об угрозе нехватки бензина в США из-за санкций ЕС

Запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов повлияет на скачок цен, что еще сильнее обременит потребителей в США, страдавших от цен на бензин по $5 за галлон прошлым летом, пишет издание.

Источник: Reuters

Нью-Йорк и большая часть восточного побережья США этим летом могут столкнуться с нехваткой бензина, поскольку запрет ЕС на российское топливо угрожает перекрыть резервные поставки, пишет Bloomberg.

Агентство пояснило, что восточное побережье США летом зависит от трансатлантического импорта.

По данным издания, сезонные запасы бензина находятся на самом низком уровне за последние десять лет, и интенсивное зимнее техническое обслуживание на нефтеперерабатывающих заводах может привести к дальнейшему сокращению запасов.

Запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов, который начнет действовать 5 февраля, приведет к ограничению поставок сырья в регионе. Это также повлияет на скачок цен, что еще сильнее обременит потребителей, страдавших от цен на бензин по $5 за галлон прошлым летом.

Как отмечает агентство, зачастую транспортировка на восточное побережье ограничена недостаточной пропускной способностью трубопроводов и расходами на морские перевозки.

Как отмечает лондонская консалтинговая компания Energy Aspects, поставщики могли бы перевозить топливо с побережья Мексиканского залива на объекты хранения и смешивания в Карибском бассейне, например, на Багамах, а затем экспортировать оттуда на Восточное побережье США.

США также могут получать больше топлива из Азии и Ближнего Востока, однако из-за высоких транспортных расходов этот вариант вряд ли обеспечит быстрое или значительное облегчение на заправке, пишет Bloomberg.

По данным auto club AAA, средние цены на бензин в США выросли примерно на 40 центов за галлон с Рождества и по состоянию на 29 января составляли около $3,51 за галлон. Переход на более дорогой летний бензин начнется в марте и, вероятно, приведет к росту цен.

В начале декабря страны ЕС ввели эмбарго на морские поставки нефти из России и вместе со странами G7 установили предельную цену на нее (потолок цен) для третьих стран на уровне $60 за баррель. 5 февраля начнет действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Европу, к этому времени должен быть установлен потолок цен на них.

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