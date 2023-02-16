00:46 (мск), источник: Известия
Доступная еда: цены на продукты в мире продолжают падать
Что это явление означает для России.
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Мировые цены на продовольствие падают уже на протяжении 10-го месяца подряд. Резкое снижение по сравнению с пиками предыдущей весны отмечено по всей номенклатуре продуктов питания: от пшеницы до сыра. Причина — хороший урожай, снижение цен на энергоносители и постепенная стабилизация цепочек поставок. Для России это смешанный знак: с одной стороны, относительно дешевое продовольствие усмиряет инфляцию, с другой — бурно развивающаяся отечественная сельскохозяйственная отрасль недополучит прибыли, а страна в целом лишится нескольких десятков миллионов долларов валютной выручки. О том, что происходит на мировом аграрном рынке, разбирались «Известия».
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОOН (ФАО), по итогам января средняя стоимость продовольствия в мире снова снизилась. По сравнению с декабрем индекс ФАО опустился на 1,1%, до 131,2 пункта. А если сопоставить с максимумами марта 2022 года, этот индекс просел уже почти на 18%, что является самым сильным падением за последние 13 лет.
Снижение так или иначе затронуло почти весь спектр товаров. Сильнее всего упали цены на растительное масло. Соответствующий индекс упал на 3% к декабрю и на четверть — к показателям годовой давности. Молочные продукты подешевели на 2% к декабрю, достигнув минимума за последние 12 месяцев. Мясной индекс ФАО опустился на 0,1% — снижение продолжалось на протяжении семи месяцев. Мясо стоит всё еще немного дороже, чем год назад. Наконец, сахар подешевел примерно на 1%, или 5% по сравнению с пиком в минувшем апреле.
Особняком стоят злаки. Индекс зерновых сейчас находится на уровне 147,4 пункта. Это практически то же значение, что и месяц назад. Хотя зерно довольно сильно подешевело минувшей осенью, цены на него стабилизировались и сейчас находятся на достаточно высоких уровнях, если сопоставить их с показателем любого года, кроме 2022-го. Однако разные виды зерна демонстрируют разнонаправленную динамику. Если рис подскочил за месяц на 6,2%, кукуруза поднялась на 0,5%, а вот ячмень снизился на процент, в то время как пшеница — сразу на 2,5%.
Что произошло за последние полгода? В первую очередь положительную роль сыграла зерновая сделка. Страны, ведущие торговлю через Черное море, вместе обеспечивают свыше четверти глобальных межгосударственных поставок. Тем самым они влияют не только на зерновой и масличный рынки, но и, например, на мясной. Благодаря соглашению мир получил на несколько десятков миллионов тонн больше одной пшеницы. Совсем не случайно, что спад цен наметился именно в конце лета. Осенью он усилился, поскольку и каналы поставок российского зерна стабилизировались. С одной стороны, появилась предсказуемость относительно того, что поставки не подпадут под санкции. С другой, были настроены каналы, которые могли позволить эти санкции, в случае чего, обойти.
В итоге экспорт зерновой продукции из России в денежном выражении по итогам 2022 календарного года увеличился на 15% к 2021 году. А если брать пшеницу, то за сельскохозяйственный сезон 2022−2023 годов ожидается суммарный экспорт в размере 45 млн т (при общем урожае в 2022 году на уровне 104 млн т), что станет новым историческим максимумом. Само собой, это не могло не сыграть важную роль в стабилизации ситуации.
Однако СВО и последовавшие за ней санкции оказались комплексной проблемой, затронувшей мировой аграрный рынок не только на уровне непосредственно поставок зерна. Введенные ограничения осложнили экспорт российских удобрений, что также ударило по производителям во множестве стран мира. В свою очередь, удобрения подорожали еще и из-за роста цен на природный газ почти в 10 раз. После того как цены на газ отступили от максимумов, подешевели и удобрения — примерно на треть. Всё это позволило смягчить панику на рынках, после чего цены начали отступать от максимумов.
Кроме того, сразу в нескольких странах был зафиксирован хороший урожай. Помимо России, хорошие показатели по разным культурам продемонстрировали Австралия, Бангладеш и Бразилия. Несмотря на серию засух, погодные условия в 2022 году были для многих культур скорее позитивными, что отражается и на ценах. Наконец, среди факторов, влияющих на рынок, следует отметить стабилизацию цен на топливо и общее выравнивание логистических цепочек, произошедшее в 2022 году.
Для российской экономики снижение мировых цен выглядит неоднозначно. В аграрном смысле наша страна — нетто-экспортер. В 2021 году на почти $32 млрд экспорта приходилось около $30 млрд импорта, данные по 2022 году пока не известны, но, судя по всему, сальдо стало еще более положительным (санкции, уход некоторых крупных производителей). Тем не менее РФ по-прежнему ввозит большие объемы продуктов питания, а кроме того, мировые цены прямо влияют на внутренние. Спад котировок аграрных коммодитиз положительно влияет на инфляцию в стране, особенно на ту ее составляющую, которая сильнее всего бьет по социально незащищенным слоям.
В то же время для производителей это не самые хорошие новости. За последние несколько месяцев цена за тонну пшеницы в порту Новороссийска упала на $30−35 (сейчас чуть больше $300 за тонну пшеницы с протеином 12,5%). Экспортеры теряют сотни миллионов долларов, и они переносят эти издержки на аграриев. Что в условиях недешевых удобрений, техники и материалов (в 2021—2022 годах всё это подорожало примерно вдвое) может оказаться немалой неприятностью для фермеров и агрохолдингов. Справедливости ради, ослабление рубля может, напротив, сыграть на их стороне в данной ситуации.
Если предыдущий глобальный суперцикл для продовольствия в 2000-е годы завершился рекордными ценами, то этот, скорее, только начинается. Во-первых, индекс цен на удобрения остается крайне высоким, в два с лишним раза превышая показатели 2021 года, а значит, и дешевой агропродукции не будет. Во-вторых, в 2023 году ожидаются повышенные риски, связанные с погодными условиями: метеорологи допускают возобновление фазы Эль-Ниньо, которая принесет на планету в целом более теплые погодные условия.
Между тем 2020−2022 годы доминировала противоположная фаза, Ла-Нинья, коррелирующая с относительно прохладной погодой, но даже так эти годы стали одними из самых теплых с начала наблюдений. В условиях изменения климата Эль-Ниньо может привести к неблагоприятным условиям в ряде регионов мира, хотя, конечно, взаимное влияние повышения температур на планете и урожаев выглядит пока неоднозначным с научной точки зрения. А если вернуться к чисто экономическим индикаторам, то запасы многих видов зерна держатся на 15-летних минимумах. К примеру, резервов кукурузы хватит на 80 дней мирового потребления (падение на 28% по сравнению с показателями пятилетней давности), а пшеницы — менее чем на 60 дней (сокращение на 25%).
Новый рост цен на зерно, в свою очередь, запустит цепную реакцию по большей части остального аграрного рынка. В этих обстоятельствах страны — экспортеры продовольствия снова окажутся в выигрыше, а инфляция останется на высоких уровнях. Серьезно обрушить цены на продукты питания сейчас может разве что глобальный экономический кризис, наступление которого в ближайший год или два отнюдь не предрешено.